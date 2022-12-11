В Одессе восстановили питание на объектах водоснабжения

Специалисты ДТЭК восстановили энергопитание объектов водоснабжения, поэтому ситуация с водой должна стабилизироваться в течение нескольких часов.

Об этом сообщает Инфоксводоканал.

Ранее из-за аварийных отключений электроэнергии на объектах "Инфоксводоканала", возникли перебои с водоснабжением некоторых районов города.

Также ведутся работы над решением вопроса бесперебойного энергоснабжения объектов водоканала, которые обеспечивают водой жителей Заставы, Ленселища и Межлиманье.

Добавляется, что работа насосных станций зависит от наличия электроэнергии. На случай аварийных отключений нужно подготовить определенный запас питьевой воды.

Напомним:

Из-за атаки россиян энергетической инфраструктуры Одесской области в ночь с 9 на 10 декабря в Одессе отключены от электроэнергии все потребители, кроме критической инфраструктуры.