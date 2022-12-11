В "Энергоатоме" сообщили об остановке одного из реакторов на АЭС

Вчера, 10 декабря, один из энергоблоков-тысячников (ВВЭР-1000) Энергоатома был отключен от энергосети для устранения замечания трансформатора тока резервной защиты.

Об этом сообщает пресс-служба Энергоатома в Telegram.

Отмечается, что замечания были устранены, а сам энергоблок подключили к электросетям в воскресенье, 11 декабря, в 02:43.

"Также заканчивается восстановительный ремонт еще одного энергоблока ВВЭР-1000, который получил повреждения в результате обстрелов энергетической инфраструктуры Украины 23 ноября 2022 года. В ближайшие дни его тоже подключат к сети", добавляют в Энергоатоме.

Сейчас для обеспечения потребностей населения и экономики страны все другие энергоблоки отечественных АЭС, за исключением временно захваченной Запорожской станции, работают на максимальной мощности. ЗАЭС, включение которой постоянно блокируется россиянами, потребляет около 100 МВт электроэнергии на собственные нужды от энергосистемы Украины.

Также читайте: Мифы об экспорте электричества в ЕС и другая ложь о работе украинской энергосистемы

Напомним:

ВИДЕО ДНЯ

Российские военные сильно избили начальника управления социальных программ ЗАЭС Алексея Трубенкова и его заместителя Юрия Андросова, после избиения их вывезли в неизвестном направлении.