"Укрэнерго" привлекло более 400 миллионов евро на восстановление энергетической инфраструктуры

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НЭК "Укрэнерго" получит более 400 млн евро на приобретение критически необходимого оборудования для восстановления сетевой инфраструктуры.

Об этом сообщает пресс-служба Укрэнерго в Facebook.

Привлечение средств стало возможным благодаря решению Правительства о предоставлении госгарантии по кредиту ЕБРР на сумму 300 млн евро, который будет дополнен грантом правительства Нидерландов.

"Также в пятницу Правительство одобрило предоставление госгарантии по займу KfW в сумме 32,5 млн евро для финансирования реконструкции восьми подстанций в юго-западном регионе", - говорится в сообщении.

Кроме этого Кабмином был одобрен Закон Украины о ратификации изменения в Финансовое соглашение с Европейским инвестиционным банком, которые позволят продолжить использование остатка займа (37,55 млн евро) для финансирования реконструкции одной из ключевых подстанций в центральном регионе.

Напомним:

Государственный банк Германии KfW предоставит Украине кредит в размере 32,5 млн евро на восстановление поврежденных врагом подстанций.