"Укренерго" отримає понад 30 мільйонів євро від Німеччини на відновлення енергосистеми

Державний банк Німеччини KfW надасть Україні кредит у розмірі 32,5 млн євро на відновлення пошкоджених ворогом підстанцій.

Про це повідомив прем’єр-міністр Денис Шмигаль.

Ці кошти отримає "Укренерго".

Крім того, уряд пропонує переспрямувати частину кредитних коштів Європейського інвестиційного банку на реконструкцію однієї з ключових підстанцій Київщини. На засіданні у п’ятницю Кабмін схвалив відповідний проєкт закону.

Шмигаль також повідомив, що міста Бельгії передали Україні першу партію генераторів у межах ініціативи ЄС "Генератори надії". Ще 100 генераторів надійшло з Франції, а Норвегія забезпечує генераторами українських прикордонників. Словаччина планує передати України близько 300 генеруючих засобів.

За словами Шмигаля наразі згоджується пакет допомоги з Японією, куди увійде обладнання для термінових ремонтів енергосистеми та понад 240 генераторів.

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ВІДЕО ДНЯ

Європейський банк реконструкції та розвитку раніше схвалив пакет фінансування у розмірі 372 млн євро для підтримки компанії "Укренерго" з метою швидкого усунення пошкоджень, завданих російськими ракетними ударами.