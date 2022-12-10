Из-за ночных атак россиян в Одессе отключены от электроэнергии все потребители
Из-за атак россиян энергетической инфраструктуры Одесской области в ночь с 9 на 10 декабря в Одессе отключены от электроэнергии все потребители кроме критической инфраструктуры.
Об этом сообщает пресс-служба ДТЭК.
"Сегодня ночью состоялась очередная атака рф на объекты энергоинфраструктуры в Одесской области. Разрушены сразу несколько объектов. Из-за масштаба разрушений энергоинфраструктуры в Одессе отключены от электроэнергии все потребители кроме критической инфраструктуры", — говорится в сообщении.
Добавляется, что по населенным пунктам области также происходят экстренные отключения. Сейчас ситуация в регионе остается сложной.
Объединенными силами энергетиков ДТЭК Одесские электросети и НЭК Укрэнерго, которые работают 24/7, пытаются как можно скорее восстановить электроснабжение.
Напомним:
Ситуацию с электроэнергией в Одессе удалось стабилизировать после обстрелов 5 декабря - в ближайшее время вернутся к плановым графикам подачи электроэнергии.