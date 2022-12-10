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Из-за ночных атак россиян в Одессе отключены от электроэнергии все потребители  

Суббота, 10 декабря 2022, 10:38 - Экономическая правда

Из-за атак россиян энергетической инфраструктуры Одесской области в ночь с 9 на 10 декабря в Одессе отключены от электроэнергии все потребители кроме критической инфраструктуры.

Об этом сообщает пресс-служба ДТЭК.

"Сегодня ночью состоялась очередная атака рф на объекты энергоинфраструктуры в Одесской области. Разрушены сразу несколько объектов. Из-за масштаба разрушений энергоинфраструктуры в Одессе отключены от электроэнергии все потребители кроме критической инфраструктуры", — говорится в сообщении. 

Добавляется, что по населенным пунктам области также происходят экстренные отключения. Сейчас ситуация в регионе остается сложной.

Объединенными силами энергетиков ДТЭК Одесские электросети и НЭК Укрэнерго, которые работают 24/7, пытаются как можно скорее восстановить электроснабжение. 

Напомним:

Ситуацию с электроэнергией в Одессе удалось стабилизировать после обстрелов 5 декабря - в ближайшее время вернутся к плановым графикам подачи электроэнергии.

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Одесса электроэнергия ДТЭК РФ
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