Очередь из танкеров у проливов Турции продолжает расти из-за новых правил Анкары  

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Турция стала камнем преткновения для реализации нефтяного эмбарго против РФ, поскольку количество танкеров, ожидающих выхода из Черного моря через турецкие проливы, продолжало расти в пятницу, 9 декабря.

Об этом сообщает Reuters.

Морское ведомство Турции заявило, что и в дальнейшем не будет допускать в свои воды нефтяные танкеры, которые не имеют соответствующих страховых писем.

Зато страховые компании заявили, что не могут предоставить документы, которые требует Турция, поскольку она может подвергнуть их санкциям, если выяснится, что нефтяные грузы, которые они покрывают, были проданы по ценам, превышающим верхний предел.

Страны G7, Европейский Союз и Австралия договорились запретить поставщикам судоходных услуг, таким как страховщики, помогать экспортировать российскую нефть, если она не будет продаваться по принудительно низкой цене, или ограничениям, направленным на снижение доходов РФ.

В общей сложности 28 нефтяных танкеров стоят в очереди, стремясь покинуть проливы Босфор и Дарданеллы, сообщило в пятницу судоходное агентство Tribeca.

Анкара добавила, что подавляющее большинство судов, ожидающих у проливов, являются судами ЕС, а значительная часть нефти предназначена для портов ЕС.

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В ЕС заявили, что задержки не связаны с ограничением цены, и Турция может продолжать проверять страховые полисы "точно так же, как и раньше".

"Поэтому мы контактируем с турецкими властями для получения разъяснений и работаем над тем, чтобы разблокировать ситуацию", - сказал представитель Еврокомиссии в интервью агентству Reuters.

Также большинство танкеров, ожидающих на Босфоре, перевозят казахстанскую нефть, и министр финансов США Джанет Йеллен заявила в четверг, что администрация США не видит причин, почему такие грузы должны подпадать под новые процедуры Турции.

Напомним:

Турция предупредила мировых отгрузчиков нефти, что им нужно будет доказать, что они застрахованы, чтобы пересечь жизненно важные проливы страны - это может ограничить поставки российской нефти, поскольку новые санкции ЕС вступают в силу в декабре.