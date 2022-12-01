В пятницу в Киеве – экстренные отключения света, объемы близки к плановым

В Киеве и Одессе в пятницу продолжаются экстренные отключения электроэнергии, однако по Киеву объемы приближаются к плановым.

Об этом сообщает пресс-служба ДТЭК, гендиректор Yasno Сергей Коваленко

В компании напоминают, что во время экстренных отключений света стабилизационные графики не действуют.

"Делаем все возможное, чтобы как можно быстрее вернуться к отключениям по графикам, которые применялись до последней массированной атаки на энергетическую инфраструктуру", - добавили в ДТЭК.

Как рассказал Коваленко, ограничения потребления по Киеву продолжают сокращаться и в четверг составило 580 МВт. Такой объем почти соответствует графику, отметил он. Отключения в четверг касались 652 тысячи киевлян. Для сравнения, в среду объемы ограничения составляли 545 МВт, и в этот день отключалось 953 тысячи киевлян.

В Yasno объясняют, что аварии в сети начали случаться чаще по двум причинам.

Во-первых, потребители начинают сразу включать все приборы, как только появляется электроэнергия, после чего автоматическая защита выбивает от перепадов напряжения. "Поэтому пожалуйста, не спешите подключаться к сети сразу после того, как вас включили", - отметил Коваленко.

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Вторым фактором является погода, ведь люди пользуются электрообогревателями, которые создают большую нагрузку на сеть.

Напоминаем:

В четверг, 1 декабря, в Киеве будут применяться экстренные отключения света, однако время отключений сокращается.