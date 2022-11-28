Экс-подчиненную Пышного в Ощадбанке могут назначить членом Совета НБУ

Финансовый комитет ВР рекомендовал на должность члена Совета НБУ Елену Щербакову, которая была советником председателя правления Ощадбанка в 2015-2019 годах (в этот период банк возглавлял действующий глава НБУ Андрей Пышный).

Об этом сообщил в Telegram первый заместитель председателя комитета Ярослав Железняк.

Решение поддержали 19 членов комитета, 1 (Железняк) - воздержался.

"С 2015-2019 она (Щербакова - ред.) работала советником председателя правления АО "Ощадбанк", где председателем правления был действующий глава НБУ Андрей Пышный.

Именно поэтому я и воздержался на Комитете", - пояснил нардеп.

Ранее на другую вакантную должность Совета НБУ был поддержан Анатолий Борсуков, который в 2014-2021 годах был заместителем председателя правления "Ощадбанка".

"Ожидается голосование в парламенте за эти две кандидатуры, которое будет тоже на этой неделе", - добавил Железняк.

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Напомним:

Комитет Верховной Рады по вопросам финансов, налоговой и таможенной политики рекомендовал назначить членом Совета НБУ бывшего заместителя председателя правления Ощадбанка Анатолия Барсукова.

Как отмечается на сайте НБУ, Совет Национального банка "отвечает за разработку основных принципов денежно-кредитной политики и осуществляет контроль за проведением денежно-кредитной политики. Кроме того, он осуществляет надзор за системой внутреннего контроля Национального банка".

Совет НБУ состоит из девяти членов:

четыре человека назначаются Верховной Радой;

четыре человека - президентом;

глава Национального банка входит в Совет по должности.

Как указано на сайте НБУ, сейчас Совет НБУ имеет 7 членов: Богдан Данилишин, Василий Фурман, Николай Каленский, Игорь Веремий (по квоте президента), Виктор Козюк, Василий Горбаль (по квоте Верховной Рады), Андрей Пышный (как глава НБУ).

На заседании 14 ноября 2019 года члены Совета НБУ во второй раз избрали председателем Богдана Данилишина.