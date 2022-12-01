Украине нужно 4 миллиарда долларов на газ этой зимой – Чернышев

На период отопительного сезона Украине необходимо более 4 миллиардов долларов на дополнительную закупку газа.

Об этом рассказал глава правления НАК "Нафтогаз Украины" Алексей Чернышев на встрече с послами стран G7 и главой делегации ЕС в Украине.

Он отметил, что с начала войны Россия разрушила более 300 объектов энергетической инфраструктуры. Только 17 ноября РФ попала более чем в 10 объектов по добыче газа, составляющих треть национальной добычи.

"Согласно предварительным расчетам Минэнерго, учитывая военные риски, на период отопительного сезона необходимо дополнительно до 3 млрд кубов газа, что в денежном эквиваленте на сегодняшний день – более 4 млрд долларов США. В этом нам нужна помощь наших иностранных партнеров", – объяснил Алексей Чернышев.

Напоминаем:

USAID рассматривает предоставление Украине оперативной помощи для прохождения зимы, НАК "Нафтогаз" обсуждает с США помощь в виде дополнительных объемов газа.