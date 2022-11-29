США можуть допомогти Україні газом для проходження зими

USAID розглядає надання Україні оперативної допомоги для проходження зими, НАК "Нафтогаз" обговорює зі США допомогу у вигляді додаткових обсягів газу.

Про це повідомляє пресслужба Нафтогазу.

Голова Нафтогазу Олексій Чернишов розповів, через постійні обстріли Росією української інфраструктури пошкоджено понад 300 енергетичних об’єктів та близько 450 кілометрів газових труб. Як наслідок, для вироблення електроенергії Україна була змушена використати додаткові обсяги вугілля та газу.

"Ці фактори призвели до того, що ми маємо нагальну потребу збільшення обсягу наших газових сховищ і закликаємо США – нашого надійного партнера – допомогти з вирішенням цього питання", – додав Чернишов.

Також сторони обговорили потреби України в оперативній допомозі у вигляді обладнання та матеріалів. Йдеться про метанол, газові компресори, дизельні генератори та обладнання для видобутку газу. Зі свого боку представниця USAID у справах Європи та Євразії Ерін МакКі запевнила, що Агентство працює над запитом Нафтогазу щодо потреб.