"Зерновая инициатива": из украинских портов отправили 27 тысяч тонн пшеницы для Алжира

В рамках "зерновой инициативы" из украинских портов отправили 27 тысяч тонн пшеницы для Алжира, который страдает от продовольственного кризиса.

Об этом сообщает пресс-служба Министерства инфраструктуры Украины.

Так, 1 декабря из портов Большой Одессы вышел караван из 3-х судов, которые доставят 126 тыс тонн агропродукции в страны Африки, Азии и Европы. Среди них - балкер GOLDEN ARSENAL с украинской пшеницей для Алжира.

фото: Мининфраструктуры

"Сейчас в портах Большой Одессы под обработкой 22 судна. На них загружают 767 тыс тонн украинской агропродукции.

По "зерновому коридору" движутся 4 судна под загрузку 205 тыс тонн агропродукции", - говорится в сообщении.

В министерстве отчитались, что с 1 августа из портов Большой Одессы вышли 508 судов, которыми экспортировано 12,4 млн тонн украинского продовольствия в страны Азии, Европы и Африки.

Напомним:

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В ходе международного саммита по продовольственной безопасности для инициативы Grain from Ukraine ("Зерно из Украины"), к которой уже присоединились 22 страны, было собрано около 150 млн долларов.

Украина запустила инициативу Grain from Ukraine ("Зерно из Украины") в день памяти жертв голодоморов, согласно которой до 60 судов с украинским зерном смогут быть отправлены в беднейшие страны Африки. Программа предусматривает обеспечение зерном не менее 5 миллионов человек до конца весны 2023 года.

Экономическая правда