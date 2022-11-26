Для реализации инициативы "Grain from Ukraine" уже собрали 150 миллионов долларов 

В ходе международного саммита по продовольственной безопасности для инициативы Grain from Ukraine ("Зерно из Украины"), к которой уже присоединились 22 страны, было собрано около 150 млн долларов.

Об этом президент Владимир Зеленский сообщил во время пресс-брифинга в субботу.

"По программе Grain from Ukraine до конца следующей весны мы планируем отправить минимум 60 судов - не менее 10 в месяц - в страны под угрозой голода и засухи: Эфиопия, Судан, Южный Судан, Сомали, Йемен, Конго, Кения и Нигерия", - заявил Зеленский.

Президент добавил, что одно судно с украинским зерном обеспечивает потребности 90 тыс человек, а 60 судов смогут предупредить голодную смерть минимум 5 млн жителей мира.

С учетом того, что сейчас в среднем в украинские морские порты заходят суда грузоподъемностью 30-40 тыс тонн, 60 кораблей смогут перевезти около 1,8 - 2,4 млн тонн продовольствия в страны, которые в этом больше всего нуждаются.

На конец октября 2,6 млн тонн агропродукции отправлено в страны с продовольственным кризисом, из которых 600 тыс тонн - в страны, которые находятся на грани голода.

Сейчас Украина уже отправила первые 27 тыс тонн пшеницы для Эфиопии, сегодня еще одно судно загружается для этой страны.

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Отмечается, что в день старта инициативы уже присоединилось 22 страны, а ещё 10 также показали свою готовность.

Кроме того, ранее сообщалось, что Германия также внесет 15 миллионов евро в инициативу.

Напоминаем:

Украина запускает инициативу Grain from Ukraine ("Зерно из Украины") в день памяти жертв голодоморов, согласно которой до 60 судов с украинским зерном смогут быть отправлены в беднейшие страны Африки. Программа предусматривает обеспечение зерном не менее 5 миллионов человек до конца весны 2023 года.

Согласно программе, Украина направит часть собранной пшеницы, которая шла на экспорт, на закупку для тех африканских и Ближнего Востока стран, где уже сейчас существуют проблемы голода. Часть экспортного зерна могут выкупить государства-участники проекта.

17 ноября в Стамбуле договорились о продлении работы "зернового коридора" для экспорта продовольствия из трех украинских морских портов еще на 120 дней.

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