Оснований для изменения официального курса доллара нет – глава НБУ

Глава НБУ Андрей Пышный заявил, что фиксированный курс еще должен играть определенное время свою роль: по его словам, сейчас оснований для перепривязки курса, а возвращение к плаванию является преждевременным.

Об этом он сказал в интервью Forbes.

"Фиксированный курс - это тоже отход от рыночных принципов, но с другой стороны - вынужденная вещь. Плавающий курс и инфляционное таргетирование - то, к чему НБУ тяжело шел, это базовые вещи, которые я поддерживаю. Но фиксированный курс позволил успокоить ситуацию, взять ее под контроль и обеспечить якорь для населения и бизнеса в условиях идеального шторма.

Общая позиция ключевого персонала НБУ - фиксированный курс еще должен играть определенное время свою роль. И я ее поддерживаю", - отметил Пышный.

"Сейчас мы не видим оснований для перепривязки курса, однако и возвращение к плаванию считаем преждевременным. Это не значит, что текущая привязка - это навсегда.

Рано или поздно мы вернемся и к плавающему курсу, и к инфляционному таргетированию, но тогда, когда это будет действительно уместно", - подчеркнул глава НБУ.

По его словам, принципиальных разногласий с МВФ по этому вопросу нет.

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Экономическая правда