Украина рассчитывает продлить "зерновое соглашение" минимум на год и пересмотреть условия

Украина надеется на продление "зернового соглашения" по крайней мере на год и его хочет расширить, включив больше товаров и портов.

Об этом заявил заместитель министра инфраструктуры Юрий Васьков в интервью Reuters.

"Мы надеемся, что не позднее следующей недели от наших партнеров Турции и ООН мы найдем понимание, и весь рынок также будет иметь четкий сигнал относительно дальнейшего функционирования и продолжения инициативы", - сказал он.

Срок действия "зерновой инициативы" истекает 19 ноября. Она позволила поставить на внешние рынки около 10,5 млн. тонн украинского продовольствия, в основном зерна, с момента ее заключения в июле при посредничестве Турции и ООН.

Васьков рассказал, что Украина предложила Турции и ООН продлить соглашение по меньшей мере на один год, а также расширить соглашение на порты южной Николаевской области, обеспечивающее 35% украинского экспорта продовольствия до вторжения России.

Также Украина требовала упорядочить обязательный осмотр судов, перевозящих продовольствие, поскольку Киев считает, что Россия намеренно тормозит проверки, чтобы снизить скорость экспорта, отметил он.

"Мы уже… требуем упорядочить проверки или отменить проверки отошедших (судов), потому что это бессмысленно. Или увеличить количество инспекционных групп", – добавил замминистра.

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По его словам, инспекторы Совместного координационного центра, курирующего соглашение, проводили всего 12 проверок в день, а необходимо было 25-30 проверок.

"Когда Турция и ООН провели собственные инспекции, они доказали, что можно проводить более 40 инспекций в день. Теперь, когда Россия вернулась... мы снова имеем в общей сложности 12 инспекций в день. Они не объясняют (причину задержек), но и не скрывают , что делают это для того, чтобы усложнить работу коридора", – сказал он.

Также Васьков отметил, что ни ООН, ни Турция не сообщили Киеву о выдвинутых Россией условиях продления соглашения. Россия после прекращения участия в инициативе и возвращения к ней заявила, что получила гарантии, что зерновой коридор не будет использоваться в военных целях. В ООН заявили, что продолжат работу над облегчением условий для экспорта российских удобрений.

Васьков подчеркнул, что Киев выступает за исключительно мирное использование зернового коридора, а нынешнее соглашение предусматривает экспорт удобрений. Но пока не было никакой заявки от судов, желающих перевезти аммиак из украинских портов.

"Украина подтверждала и подтверждает, что зерновой коридор только для судов, участвующих в инициативе – как в прошлом, так и в будущем", – сказал замминистра.

Напоминаем:

После возвращения россиян к работе "зерновой инициативы" количество проверенных судов упало до 8-9 в день, хотя во время их проведения инспекторами ООН и Турции количество проверенных судов достигло 46.

В рамках "зерновой инициативы", разблокировавшей украинские порты для экспорта продовольствия, вывезено уже 10 млн тонн украинской агропродукции.