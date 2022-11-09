ГБР с начала года передало АРМА имущество и активы на почти 9 миллиардов
Государственное бюро расследований в течение десяти месяцев года передало Нацагентству по розыску и управлению активами, полученными от коррупционных и других преступлений, имущества почти на 9 миллиардов гривен.
Об этом сообщает пресс-служба ГБР.
По результатам работы в управление АРМА передали имущества на 8,93 млрд. гривен, а после завершения расследований и оценки их стоимость может значительно возрасти.
"Собственность фигурантов уголовных производств, расследующая ДБР, в том числе российских структур, уже приносит доход государству. Доход, полученный от управления переданным имуществом, уже превысил 28 миллионов 800 тысяч гривен", – отметили в Бюро.
В частности, АРМА передали:
- 180 транспортных средств;
- 47 единиц сельскохозяйственной техники;
- 443 объекта недвижимого имущества;
- 11 морских судов.
В целом, стоимость переданного ДБР в АРМА имущества в 2022 году почти в 8 раз превышает стоимость имущества, переданного за аналогичный период прошлого года.
В ходе расследований ДБР выявило доли в уставных капиталах почти на 820 млн гривен, более 7 млн 850 тыс. гривен наличных средств и другие ценности.
Напоминаем:
За два месяца объем депозитного портфеля агентства по розыску и менеджменту активов (АРМА) увеличился в два раза – до 1,4 млрд в гривневом эквиваленте.
АРМА объявило конкурсы по отбору управителей для арестованных гостиниц, санаториев и баз отдыха, которые будут использоваться для обеспечения жильем ВПЛ и реабилитации военнослужащих.