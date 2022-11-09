ГБР с начала года передало АРМА имущество и активы на почти 9 миллиардов

Государственное бюро расследований в течение десяти месяцев года передало Нацагентству по розыску и управлению активами, полученными от коррупционных и других преступлений, имущества почти на 9 миллиардов гривен.

Об этом сообщает пресс-служба ГБР.

По результатам работы в управление АРМА передали имущества на 8,93 млрд. гривен, а после завершения расследований и оценки их стоимость может значительно возрасти.

"Собственность фигурантов уголовных производств, расследующая ДБР, в том числе российских структур, уже приносит доход государству. Доход, полученный от управления переданным имуществом, уже превысил 28 миллионов 800 тысяч гривен", – отметили в Бюро.

В частности, АРМА передали:

180 транспортных средств;

47 единиц сельскохозяйственной техники;

443 объекта недвижимого имущества;

11 морских судов.

В целом, стоимость переданного ДБР в АРМА имущества в 2022 году почти в 8 раз превышает стоимость имущества, переданного за аналогичный период прошлого года.

В ходе расследований ДБР выявило доли в уставных капиталах почти на 820 млн гривен, более 7 млн ​​850 тыс. гривен наличных средств и другие ценности.

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ГБР

Напоминаем:

За два месяца объем депозитного портфеля агентства по розыску и менеджменту активов (АРМА) увеличился в два раза – до 1,4 млрд в гривневом эквиваленте.

АРМА объявило конкурсы по отбору управителей для арестованных гостиниц, санаториев и баз отдыха, которые будут использоваться для обеспечения жильем ВПЛ и реабилитации военнослужащих.