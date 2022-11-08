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Скидки на экспортные товары РФ в ближайшие три года не изменятся – прогноз Центробанка

Вторник, 8 ноября 2022, 19:57 - Алексей Павлыш

Дисконты, с которыми продаются экспортные товары из РФ на фоне различных санкционных ограничений, введенных в этом году, в среднесрочной перспективе существенно не изменятся.

Об этом говорится в докладе Центробанка РФ о денежно-кредитной политике, пишет "Интерфакс".

В докладе, в частности, говорится, что товары российского экспорта на мировом рынке продолжают продаваться с дисконтом, "несмотря на некоторое его уменьшение в третьем квартале 2022 года".

"Базовый сценарий (прогноза на 2023 г. и плановый период 2024-2025 гг.) предполагает сохранение размера дисконта вблизи текущего уровня до конца прогнозного горизонта", - говорится в документе.

Так, долгосрочная цена на нефть марки Urals предполагается на уровне $55 за баррель.

Среднюю цену на Urals в 2022 году для целей модельных расчетов базового сценария ЦБ скорректировал с $80 в июльском варианте прогноза до $78. В 2023-2025 годах траектория цены на нефть осталась без изменений: $70, $60 и $55 за баррель соответственно.

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