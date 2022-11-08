Все разделы
Укр / Рус

У Украины есть достаточно накопленных ресурсов для прохождения отопительного сезона - Шмыгаль

Вторник, 8 ноября 2022, 18:06 - Игорь Пилипив
 
Telegram Прем'єр-міністра Дениса Шмигаля

На сегодня Украина имеет достаточно накопленного газа и угля для прохождения отопительного сезона. 

Об этом сообщил Премьер-министр Денис Шмыгаль.

Он отметил, что на сегодня в газохранилищах есть 14,6 млрд кубических метров газа. На складах ТЭС и ТЭЦ 1,5 млн тонн угля, что почти вдвое больше, чем необходимые гарантированные запасы.

Премьер добавил, что относительно мягкая осень и экономия энергоресурсов позволяет Украине закачивать газа больше, чем его отбирается.

Напомним:

Премьер-министр Денис Шмыгаль в контексте начала отопительного сезона призвал местные власти "так же экономно подходить к потреблению энергоресурсов".

Президент Владимир Зеленский подписал закон, который предусматривает установление моратория на повышение тарифов на тепло для населения.

ВИДЕО ДНЯ
газ уголь Шмыгаль тепло
Материалы по теме
Глава Европейского совета призвал к максимальной диверсификации источников энергии 8 ноября 2022, 17:02
Отбор газа из хранилищ в Украине начался рекордно поздно: содействовала погода 8 ноября 2022, 15:48
Турция начала частично платить за газ из России в рублях 8 ноября 2022, 14:15
Экономическая правда
Укр / Рус
Поиск на сайте