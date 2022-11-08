У Украины есть достаточно накопленных ресурсов для прохождения отопительного сезона - Шмыгаль

Telegram Прем'єр-міністра Дениса Шмигаля

На сегодня Украина имеет достаточно накопленного газа и угля для прохождения отопительного сезона.

Об этом сообщил Премьер-министр Денис Шмыгаль.

Он отметил, что на сегодня в газохранилищах есть 14,6 млрд кубических метров газа. На складах ТЭС и ТЭЦ 1,5 млн тонн угля, что почти вдвое больше, чем необходимые гарантированные запасы.

Премьер добавил, что относительно мягкая осень и экономия энергоресурсов позволяет Украине закачивать газа больше, чем его отбирается.

Напомним:

Премьер-министр Денис Шмыгаль в контексте начала отопительного сезона призвал местные власти "так же экономно подходить к потреблению энергоресурсов".

Президент Владимир Зеленский подписал закон, который предусматривает установление моратория на повышение тарифов на тепло для населения.