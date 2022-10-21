Опалювальний сезон: прем'єр закликав місцеву владу економно споживати енергоресурси

Прем'єр-міністр Денис Шмигаль у контексті початку опалювального сезону закликав місцеву владу "так само економно підходити до споживання енергоресурсів".

Про це він сказав під час засідання уряду.

"Ще одна важлива тема, до якої повернуся і яка стосується енергетики. Цього тижня в Україні розпочинається опалювальний сезон. Лікарні, школи й інші соціальні об'єкти або вже підключені, або під'єднуються до тепла прямо зараз. Житловий фонд так само починають поступово підключати в більшості міст країни.

Хочу окремо звернутися до представників місцевої влади з нагадуванням та закликом так само економно підходити до споживання енергоресурсів. Уряд не підвищував тарифи на газ і дав можливість закупити його за пільговою ціною. Але це не означає, що за цей газ ніхто не платить. Тому економія і ще раз економія. Електроенергії, газу, тепла. Все це важливо для перемоги на енергетичному фронті", - підкреслив прем'єр.

За його словами, так само важливо сплачувати за комунальні послуги.

"Кожна ваша гривня – це вчасний ремонт, додаткове обладнання, можливість постачати світло, воду й тепло в кожну домівку.

Уряд не підвищував тарифів. Ми не скасовували та не плануємо скасовувати програму субсидій. Розширені програми допомоги переселенцям та тим, хто надав їм прихисток. Тому прохання відповідально підходити до питання сплати комунальних послуг", - закликав він.

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Підтримати енергетичний фронт може кожен. Все, що треба знати про економію електроенергії

Нагадаємо:

У пʼятницю, 20 жовтня, у Києві розпочався опалювальний сезон, за технологічним графіком будівлі почнуть підключати до системи теплопостачання.

Економічна правда