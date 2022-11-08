Китай стал крупнейшим торговым партнером РФ на фоне западных санкций

Вследствие наложенных Евросоюзом санкций против РФ летом торговля агрессора с блоком сократилась на 43%, зато первую позицию среди торговых партнеров РФ получил Китай.

Об этом пишет Financial Times со ссылкой на расчеты немецкого Института мировой экономики.

В июне-августе российский импорт товаров сократился на 24% в годовом измерении, что привело к ежемесячному разрыву в импорте на сумму 4,5 млрд долларов. Прежде всего падение обусловлено сокращением торговли с ЕС на 43% в результате санкций блока против РФ.

Зато российская торговля с Китаем выросла на 23%, что сделало вторую по величине экономику мира главным торговым партнером России.

Ранее Москва скрыла большинство данных о внешней торговле после начала полномасштабной войны в феврале. При этом официальные китайские данные показали, что стоимость импорта и экспорта Китая с Россией в октябре выросла на 35% в годовом измерении. Хотя такой рост показывает меньший годовой темп, чем в предыдущие три месяца, такие показатели резко контрастируют с общим сокращением торговли Китая.

Экспорт и импорт российских товаров сократился в октябре на 2,6% и 0,4% в октябре по сравнению с сентябрем.

Кроме того, по данным Института, вместе с сокращением торговли в Германии и США, ежемесячные объемы мировой торговли снизились на 0,8%.

ВИДЕО ДНЯ

Читайте также: Санкции вроде бы не наносят сильного удара по России, но это не так. Исследование экономистов





