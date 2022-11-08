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Disney закрывает российский офис своего киноподразделения и готовится к полной остановке деятельности в РФ

Вторник, 8 ноября 2022, 15:59 - Алексей Павлыш

Компания The Walt Disney Company (Disney) закрывает российский офис своего киноподразделения - большинство сотрудников офиса в Москве, где базируется кинопрокатный отдел студии, уже уволены.

Об этом пишет российское профильное издание "Бюллетень кинопрокатчика".

"Оставшаяся команда переедет в главный российский офис Disney в БЦ Lotte Plaza в Москве, чтобы закончить необходимую работу перед полной остановкой деятельности компании в России", - говорится в сообщении.

Отмечается, что сейчас почти вся коммуникация с контрагентами в СНГ идет непосредственно через американский офис Disney.

В марте этого года Disney объявила о временной остановке проката своих фильмов в России. В октябре перестал работать русскоязычный сайт Disney: при переходе на ресурс происходит автоматическая переадресация на сайт disney.com. Также недоступными стали аккаунты студии в соцсетях.

Экономическая правда

компании Россия кино
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