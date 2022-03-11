Disney приостанавливает бизнес в России
The Walt Disney Company объявила, что приостанавливает весь свой бизнес в Российской Федерации.
Об этом говорится в пресс-релизе компании.
Приостановка касается как выпуска и лицензирования продукции, так и деятельности круизной линии Disney Cruise Line, работы журнала National Geographic, производства местного контента и телеканалов.
Компания приостанавливает часть бизнеса немедленно, но по некоторым направлениям потребуется дополнительное время.
Ранее на фоне российского вторжения в Украину компания объявляла о временной приостановке проката своих фильмов на территории России.
Disney намерена продолжать выплачивать зарплату своих российским сотрудникам, а также будет работать с партнерами из неправительственных организаций, помогающих беженцам из Украины.
По оценкам финансового директора компании Кристин Маккарти, на Россию и Украину вместе приходится 2% бизнеса Disney.
Экономическая правда
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