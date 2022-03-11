Disney приостанавливает бизнес в России

The Walt Disney Company объявила, что приостанавливает весь свой бизнес в Российской Федерации.

Об этом говорится в пресс-релизе компании.

Приостановка касается как выпуска и лицензирования продукции, так и деятельности круизной линии Disney Cruise Line, работы журнала National Geographic, производства местного контента и телеканалов.

Компания приостанавливает часть бизнеса немедленно, но по некоторым направлениям потребуется дополнительное время.

Ранее на фоне российского вторжения в Украину компания объявляла о временной приостановке проката своих фильмов на территории России.

Disney намерена продолжать выплачивать зарплату своих российским сотрудникам, а также будет работать с партнерами из неправительственных организаций, помогающих беженцам из Украины.

По оценкам финансового директора компании Кристин Маккарти, на Россию и Украину вместе приходится 2% бизнеса Disney.

Экономическая правда