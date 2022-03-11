Все разделы
Укр / Рус

Disney приостанавливает бизнес в России

Пятница, 11 марта 2022, 08:00

The Walt Disney Company объявила, что приостанавливает весь свой бизнес в Российской Федерации. 

Об этом говорится в пресс-релизе компании.

Приостановка касается как выпуска и лицензирования продукции, так и деятельности круизной линии Disney Cruise Line, работы журнала National Geographic, производства местного контента и телеканалов.

Компания приостанавливает часть бизнеса немедленно, но по некоторым направлениям потребуется дополнительное время.

Ранее на фоне российского вторжения в Украину компания объявляла о временной приостановке проката своих фильмов на территории России.

Disney намерена продолжать выплачивать зарплату своих российским сотрудникам, а также будет работать с партнерами из неправительственных организаций, помогающих беженцам из Украины.

По оценкам финансового директора компании Кристин Маккарти, на Россию и Украину вместе приходится 2% бизнеса Disney.

Экономическая правда

Читайте нас также в Telegram. Подписывайтесь на наши каналы "УП. Кляті питання" и "УП. Off the record"

компании бизнес кино РФ

powered by lun.ua
Материалы по теме
Российский олигарх сравнил власть РФ с большевиками 10 марта 2022, 19:09
Еще один представитель "большой тройки" звукозаписывающих компаний приостанавливает деятельность в РФ 10 марта 2022, 17:58
Вторая крупнейшая в мире звукозаписывающая компания Sony Music приостанавливает работу в РФ 10 марта 2022, 17:15
Экономическая правда
Укр / Рус
Поиск на сайте