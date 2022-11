"Зерновой коридор": в порты зашли семь судов под загрузку продовольствием 

В украинские морские порты зашли семь судов для загрузки агропродукции, а еще семь выйдут из портов с украинским продовольствием до среды.

Об этом сообщил министр инфраструктуры Александр Кубраков.

Он отметил, что во вторник черноморские порты приняли семь судов под загрузку 131 тыс. тонн агропродукции. Еще семь судов покинут порты до среды, на них будет загружено 140 тыс. тонн зерновых.

Today 🇺🇦 BlackSea ports berthed 7 vessels under loading 131K agriculture products. Another 7 ⛴ are laying off the harbour till tomorrow, it will be loaded by 140K cereals. We are ready to do it fast. Finally relocked traffic inbound is good news for world waiting 🇺🇦products.