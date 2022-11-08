Украина подала 40 заявок на грантовую экологическую программу ЕС LIFE: какой бюджет
Правительственные и неправительственные украинские организации и научные учреждения подали 40 заявок на участие в грантовой программе ЕС LIFE с бюджетом более 5 миллиардов евро.
Об этом рассказал министр защиты окружающей среды и природных ресурсов Руслан Стрелец в интервью "Интерфакс-Украина".
"По состоянию на сегодняшний день от Украины подано для участия в конкурсе программы ЕС LIFE более 40 заявок. Но конкурсная программа еще длится до 16 ноября. Поэтому надеюсь, что их будет больше", – сказал чиновник.
Он отметил, что в Минприроды в начале рассчитывали, что от Украины будет подано 15 заявок.
Стрелец подчеркнул, что впервые за тридцатилетнюю историю программы LIFE право на участие в ней получила страна, которая не является полноценным членом ЕС.
В частности, от Украины созданы заявки на проекты систем мониторинга состояния окружающей среды, ревитализации водных объектов Украины, строительства гидросооружений, цифровизации административных услуг в природоохранной сфере,
Конкурс по отбору заявок состоится весной 2023, но последним днем подачи на программу является 16 ноября.
Напоминаем:
Согласно данным Оперативного штаба по фиксации экопреступлений РФ окружающей среде Украины нанесен ущерб на более 1,35 трлн гривен.