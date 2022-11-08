Украина подала 40 заявок на грантовую экологическую программу ЕС LIFE: какой бюджет

Правительственные и неправительственные украинские организации и научные учреждения подали 40 заявок на участие в грантовой программе ЕС LIFE с бюджетом более 5 миллиардов евро.

Об этом рассказал министр защиты окружающей среды и природных ресурсов Руслан Стрелец в интервью "Интерфакс-Украина".

"По состоянию на сегодняшний день от Украины подано для участия в конкурсе программы ЕС LIFE более 40 заявок. Но конкурсная программа еще длится до 16 ноября. Поэтому надеюсь, что их будет больше", – сказал чиновник.

Он отметил, что в Минприроды в начале рассчитывали, что от Украины будет подано 15 заявок.

Стрелец подчеркнул, что впервые за тридцатилетнюю историю программы LIFE право на участие в ней получила страна, которая не является полноценным членом ЕС.

В частности, от Украины созданы заявки на проекты систем мониторинга состояния окружающей среды, ревитализации водных объектов Украины, строительства гидросооружений, цифровизации административных услуг в природоохранной сфере,

Конкурс по отбору заявок состоится весной 2023, но последним днем ​​подачи на программу является 16 ноября.

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