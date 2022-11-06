Россия нанесла ущерб окружающей среде Украины более чем на 1,35 триллиона

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Согласно данным Оперативного штаба по фиксации экопреступлений РФ окружающей среде Украины нанесен ущерб на более 1,35 трлн гривен.

Об этом сообщает Счетная палата.

В результате действий страны-террориста ежедневно из-за лесных пожаров, горения нефтепродуктов и возгорания промышленных объектов в воздух попадают опасные вещества. С начала большой войны количество таких выбросов превысило 67 млн тонн, против 2,2 млн тонн в 2021 и 2020 годах.

Отмечается, что уже пострадало 3 млн га лесов, а это почти треть лесного фонда нашего государства. Некоторые из них - потеряны навсегда. Около трети территории Украины потребует разминирования, на что понадобится не менее 10 лет

Также угроза существует не только окружающей среде Украины, поскольку война вызвала ряд проблем для окружающей среды в Европе. Одни из самых больших опасностей сейчас является заминированная дамба Каховской ГЭС и ядерный шантаж на оккупированной Запорожской АЭС.

Напомним:

Государственная экологическая инспекция насчитала 530,2 млн гривен убытков, которые нанесли оккупанты окружающей среде в результате боевых действий, в Житомирской области.

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Общие убытки от российского военного нападения в сельском хозяйстве Украины достигли 4,3 млрд долларов, наибольшие потери - в результате уничтожения или повреждения угодий.