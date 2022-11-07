Международные резервы в октябре выросли на 5,5% – НБУ

В течение октября международные резервы Украины выросли на 5,5% до 25,24 млрд долларов после падения месяцем ранее.

Об этом сообщает пресс-служба Национального банка.

Основными причинами роста объема резервов регулятор называет устойчивые поступления от международных партнеров и уменьшение чистой продажи валюты Национальным банком.

В частности, в октябре Украина получила поступило 4,2 млрд долларов финансовой помощи. Наибольшие поступления получены от ЕС (1,95 млрд долл), Международного валютного фонда (1,3 млрд долл), Всемирного банка (498,8 млн долларов). Кроме того, от размещения внутренних валютных государственных облигаций (ОВГЗ) правительство получило еще 424,8 млн долларов.

За обслуживание и погашение государственного долга в валюте правительство уплатило 684,1 млн долл, из которых 561,5 млн долл пошли на выплаты по валютным ОВГЗ, 84,5 млн долл - по кредиту от Всемирного банка, а 38,1 млн долл - по долгу перед другими международными кредиторами. Также Украина выплатила 85,1 млн долл в пользу МВФ.

Что касается межбанка, НБУ в прошлом месяце продал 2,1 млрд долл валюты из резервов, а выкупил в резервы 47,7 млн долл. Чистая продажа валюты в октябре уменьшилась до 2,05 млрд долл.

Также на объемы международных резервов повлияла переоценка финансовых инструментов вследствие изменения рыночной стоимости и курсов валют. В октябре их стоимость уменьшилась на 33,2 млн долл.

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Текущий объем международных резервов обеспечивает финансирование 3,2 месяца текущего импорта, что является достаточным для выполнения обязательств Украины и текущих операций правительства и Национального банка.

Напоминаем:

Международные резервы Украины по состоянию на 1 октября, по предварительным данным, составляли 23 929,6 млн долл США. В сентябре они снизились на 5,9%.

В то же время с начала 2022 года Нацбанк купил 3,18 млрд долларов и 110,97 млн евро и продал 21,93 млрд долларов и 1,789 млрд евро.