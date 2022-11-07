Поставки нефти из РФ достигли пятимесячного максимума накануне вступления в силу санкций ЕС

Морские поставки российской нефти на прошлой неделе достигли пятимесячного максимума, поскольку времени для судов, покидающих порты Балтийского и Арктического регионов, чтобы достичь ключевых пунктов назначения до того, как санкции ЕС вступят в силу, остается все меньше.

Об этом пишет Bloomberg.

Грузопоток из РФ вырос до 3,6 млн баррелей в сутки, что является самым высоким показателем с начала июня, в то время как менее волатильный четырехнедельный средний показатель также вырос, достигнув максимума с августа.

Великобритания последовала примеру ЕС, запретив своим компаниям предоставлять страховые и другие услуги судам, перевозящим российскую нефть, если только груз не покупается по цене ниже еще не согласованной верхней границы, установленной коалицией стран "Большой семерки" и Австралии. Этот шаг, как и запрет ЕС, вступит в силу 5 декабря.

Наибольший рост, как в объемном, так и в процентном выражении, произошел в поставках с арктического терминала Мурманска.

"Из Мурманска судам требуется больше времени, чтобы достичь пунктов назначения в Азии, чем с терминалов на Балтике или в Черном море, и этот скачок может отражать стремление доставить объемы до того, как санкции ЕС не позволят судам блока перевозить российскую нефть и запретят предоставлять страховые и другие услуги остальному флоту", - отмечает Bloomberg.

Суда, перевозящие российскую нефть, также становятся более осторожными в отношении пунктов назначения. Все больше судов покидают российские порты, не сообщая о конечном порту выгрузки, отмечает агентство.

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В частности, резко возросло количество судов, которые указывают своим следующим пунктом назначения Порт-Саид (порт возле Суэцкого канала) или Суэцкий канал.

"Это сопровождалось резким уменьшением количества танкеров, указывающих на то, что они направляются в Индию. Остается вероятным, что большинство из этих судов начнут подавать сигналы индийским портам, как только пройдут через канал", - объясняет издание.

Танкеры, которые сейчас загружаются в российских Приморске или в Усть-Луге, вряд ли достигнут разгрузочных терминалов в Китае или Индии до того, как запрет ЕС вступит в силу.

"Груз нефти из арктического порта Мурманск, направляющийся в Китай по Северному морскому пути вдоль арктического побережья России, прошел через Берингов пролив на выходных, но вряд ли это станет основным маршрутом для поставок из-за дефицита подходящих судов и зимнего льда, который может сделать его непригодным для использования в течение нескольких месяцев", - говорится в статье.

Напомним:

В октябре Китай увеличил импорт нефти после того, как правительство предоставило дополнительные квоты на экспорт топлива в попытке помочь возродить экономику страны, пострадавшей от коронавируса.

Экономическая правда