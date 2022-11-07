Глобальная инфляция приближается к своему пику – глава МВФ

Глобальный рост потребительских цен может быть близок к наивысшей точке в текущем периоде.

Об этом заявила директор-распорядитель Международного валютного фонда Кристалина Георгиева журналистам в рамках ежегодного саммита ООН по изменению климата, пишет Bloomberg.

Агентство отмечает, что на этой неделе уровень инфляции в США за октябрь, вероятно, покажет еще один результат, близкий к 8%.

"Я не собираюсь опережать данные, но вполне возможно, что мы достигли пика", - заметила Георгиева.

"Сейчас мы видим, что центральные банки очень объединены в борьбе с инфляцией, это главный приоритет, и это правильно. Если мы не достигнем успеха, это приведет к отрыву от якоря, и тогда фундамент для роста, которым является ценовая стабильность, будет подорван", - добавила она.

Георгиева добавила, что чиновники центробанков и дальше будут пытаться снизить рост потребительских цен до более приемлемых темпов.

"Инфляцию будет труднее снизить до желаемого уровня около 2%", - признала Геориева.

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"Если мы увидим диверсификацию цепей поставок, это неизбежно окажет определенное давление на цены", - резюмировала глава МВФ.

Напомним:

Федеральная резервная система в четвертый раз подряд повысила процентные ставки на 75 базисных пунктов и сигнализировала о возможном ослаблении темпов повышения ставок.

Банк Англии на заседании 2 ноября повысил ключевую ставку на 0,75 п.п. до 3% в рамках цели по достижению цели по инфляции в 2%.

Экономическая правда