Банк Англии повысил ключевую ставку до максимума с 2008 года

Банк Англии на заседании 2 ноября повысил ключевую ставку на 0,75 п.п. до 3% в рамках цели по достижению цели по инфляции в 2%.

Об этом говорится в заявлении регулятора.

Отмечается, что Комитет по монетарной политике Центробанка большинством голосов проголосовал за повышение ставки на 0,75 п.п. - до 3%.

Один член Комитета выступал за повышение ставки на 0,5 п.п. - до 2,75%, еще один - отдал предпочтение повышению ставки на 0,25 п.п., до 2,5%.

Подчеркивается, что обновленные прогнозы Комитета по активности и инфляции описывают очень сложные перспективы для экономики Великобритании.

Центробанк предупредил, что экономика Великобритании сталкивается с "очень сложными перспективами" и замедляется из-за "более высоких цен на энергоносители и существенно более жестких финансовых условий".

Банк Англии оценил снижение ВВП страны в третьем квартале в 0,5%, отметив, что рецессия в экономике продлится до середины 2024 года - это дольше, чем во время финансового кризиса 2008-2009 годов.

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Повышение ставки сразу на 75 базисных пунктов стало крупнейшим за 33 года. Однако рынки ожидали, что повышение будет еще более значительным - до 4,75%, пишет Reuters.

Ставка Банка Англии в 3% является максимальной за последние 14 лет.

В сентябре рост потребительских цен в Великобритании составил 10,1%, в четвертом квартале, по прогнозу Банка Англии, поднимется до 11%.

При этом базовая инфляция, которая исключает волатильность цен на энергоносители и продукты питания, составляет 6,5%, а регулярная заработная плата в частном секторе растет такими темпами, которых не было более 20 лет: номинальный годовой рост зарплат в частном секторе во втором квартале составил 6,2%.

Напомним:

Федеральная резервная система в четвертый раз подряд повысила процентные ставки на 75 базисных пунктов и сигнализировала о возможном ослаблении темпов повышения ставок.

Экономическая правда