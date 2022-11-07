"Мотор Сич", "Укрнафту", "АвтоКрАЗ" и другие компании передали Минобороны

Активы компаний "Укрнафта", ОАО "Укртатнафта", АО "Мотор Сич", ЧАО "АвтоКрАЗ" и ЧАО "Запорожтрансформатор" передали в управление Министерства обороны.

Об этом заявил секретарь СНБО Алексей Данилов на брифинге.

Он пояснил, что отчуждение пяти предприятий произошло во исполнение решения Ставки Верховного главнокомандующего и в связи с военной необходимостью 6 ноября.

"Изъятые активы приобрели статус военного имущества, их управление передано Министерству обороны Украины", - сказал Данилов.

Секретарь СНБО добавил, что после завершения действия военного положения указанные активы могут быть возвращены собственникам или возможно соответствующее возмещение их стоимости.

Напоминаем:

Источники ЭП сообщили, что компании, связанные с Константином Жеваго, Игорем Коломойским, Вячеславом Богуслаевым и Константином Григоришиным, перейдут в собственность государства.

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НКЦБФР приняла решение об обеспечении принудительного отчуждения в собственность государства акций ПАО "Укрнафта", ПАО "Укртатнафта", АО "Мотор Сич", ЧАО "АвтоКрАЗ" и ЧАО "Запорожтрансформатор". Таким образом регулятор разрешил списание акций указанных предприятий со счетов частных лиц в собственность государства.