Новая миссия МВФ начнется через неделю – глава НБУ

Глава Нацбанка Андрей Пышный заявил, что новый этап переговоров с МВФ - вторая миссия - начнется через неделю.

Об этом он заявил на пресс-брифинге, посвященный первому месяцу его работы на посту главы НБУ

"Один из наших базовых, основных приоритетов в течение этого периода, конечно, было взаимодействие с МВФ. Как раз в этот месяц состоялись основные дискуссии, началась работа в рамках Миссии, которая проходила в Вене.

Через неделю начнется новый этап - вторая Миссия - где мы продолжим дискуссии", - заявил Пышный.

По его словам, в Вене состоялись предметные, "не скажу, что простые", но в целом конструктивные дискуссии.

"По всему спектру вопросов, связанных с макроэкономической ситуацией, валютной политикой, кредитно-денежными отношениями, финансовой стабильностью, фискальной консолидацией - собственно, весь спектр вопросов, которые так или иначе касаются ценовой, финансовой стабильности, были предметом обсуждения.

Окончательные договоренности будут сформулированы уже по результатам второй Миссии, которая начнет свою работу 11 ноября. Мы планируем, что она продлится до 17 ноября", - добавил Пышный.

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Напоминаем:

Миссия МВФ по итогам работы 17-20 октября в Вене с представителями Украины заявила о продуктивных дискуссиях и продолжении в ближайшие недели работы над мониторинговой программой с участием Совета директоров.

Глава НБУ Андрей Пышный заявил, что говорить о фиксации какого-то результата переговоров с МВФ "еще неуместно и преждевременно".

Первая Миссия МВФ по Украине начала работу в Вене в понедельник, 17 октября и продлится до 20 октября.

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Экономическая правда