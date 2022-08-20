Импорт российского угля в Китай в июле достиг 5 летнего максимума

gettyimages

Импорт российского угля в Китай в июле увеличился на 14% по сравнению с прошлым годом и достиг наибольшего уровня за последние пять лет.

Об этом сообщает Reuters.

В прошлом месяце Китай импортировал из России 7,42 миллиона тонн угля. Это был самый высокий месячный показатель с начала 2017 года. В июне и июле 2021 года импорт угля составил 6,12 млн. тонн и 6,49 млн. тонн соответственно.

Западные страны избегали российского угля накануне вступления в силу санкций ЕС в отношении черного золота РФ. Запрет заставил Россию продавать угли со скидками таким странам, как Китай и Индия.

Российский энергетический уголь с теплотворной способностью 5500 килокалорий (ккал) в конце июля стоил около 150 долларов за тонну на основе стоимости и фрахта, тогда как уголь такого же качества в австралийском порту Ньюкасла оценивался более чем в 210 долларов за тонну в конце июля.

Некоторые китайские трейдеры ожидают, что в четвертом квартале в Китай будут поступать больше российского угля, когда коммунальные предприятия на севере Китая создадут запасы для зимнего отопительного сезона.

ВИДЕО ДНЯ

Вместо этого июльские индонезийские поставки, в основном дешёвого энергетического угля низкого качества с теплотворной способностью ниже 3800 ккал, составили 11,7 млн ​​тонн. Это на 22% больше, чем в июне, но на 40% меньше, чем годом ранее. Китай сократил общий импорт угля в последние месяцы на фоне резкого роста внутреннего производства.

Добавляется, что таможенные данные Китая показали нулевую отгрузку угля из Австралии в июле.

Напомним:

В ЕС 1 августа вступает в силу эмбарго на импорт угля из России - такая мера была включена в пятый пакет санкций, принятый 7 апреля 2022 года.