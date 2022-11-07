Регистрация подержанных автомобилей из-за границы снизились: какие марки покупали украинцы в октябре

В октябре количество регистрации подержанных авто уменьшилось на 4% по сравнению с сентябрем и составило 15,1 тысячи.

Об этом сообщает ассоциация автопроизводителей Украины "Укравтопром".

"Такое количество регистраций импортного секонд-хенда оказалось на 4% меньше показателя предыдущего месяца, а по отношению к октябрю 2021 года регистрации импортированных иномарок с пробегом уменьшились почти в четыре раза", – говорится в сообщении.

Зато эта цифра оказалась в пять раз выше показателя регистрации новых автомобилей.

Самыми популярными подержанными авто в октябре стали:

Renault Megane – 945 регистраций авто;

Volkswagen Golf – 846;

Volkswagen Passat – 697;

Skoda Octavia – 571;

Ford Focus – 403.

"Всего за десять месяцев 2022 года украинские номера получили 357,6 тыс. подержанных машин, завезенных из других стран, что на 13% меньше, чем в прошлом году", – добавили в Укравтопроме.

Напоминаем:

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В октябре в Украине зарегистрировали 510 новых коммерческих автомобилей (грузовые и спец) - по сравнению с сентябрем регистрации снизились почти на 17%, в годовом измерении - на 63%.

На украинском рынке новых легковых авто в октябре зарегистрировали чуть более 3,1 тыс. продаж - по отношению к предыдущему месяцу регистрации новых легковых автомобилей уменьшились на 8%. По сравнению с октябрем 2021 года – в 2,5 раза.