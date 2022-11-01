Продажі нових легкових авто у жовтні у річному вимірі впали у 2,5 рази – асоціація

На українському ринку нових легкових авто у жовтні зареєстрували трохи більше 3,1 тис продажів - відносно попереднього місяця реєстрації нових легковиків зменшились на 8%. Порівняно з жовтнем 2021 року - у 2,5 рази.

Про це повідомляє асоціація автовиробників України "Укравтопром".

При цьому айпопулярнішою маркою на ринку залишається Toyota. У жовтні було зареєстровано 665 нових авто цієї японської марки.

"Відносно вересня поточного року попит на нові Тойоти зменшився на 1%, а у порівнянні з жовтнем 2021 року майже вдвічі", - йдеться у повідомленні.

На другому місці - Skoda (326 авто). Це на 4,5% більше вересневого показника марки та лише на 3% менше, ніж у жовтні минулого року.

До топ-3 повернулась Renault – 270 реєстрацій за місяць (+72% до вересня 22р., -71% до жовтня 21р.).

Також у топ-5 KIA (269 шт., +22% та -60% відповідно) і Mercedez-Benz (230 шт., +26%, -17%).

ВІДЕО ДНЯ

Бестселером місяця знову став Toyota Rav4 (300 авто).

"Всього з січня по жовтень 2022 року українці придбали і поставили на облік 30,9 тис нових легкових авто, що на 63% менше, ніж за аналогічний період 2021 року", - резюмували в асоціації.

Нагадаємо:

У вересні 2022 року на ринку нових легкових авто було зареєстровано 3,4 тис продажів: проти серпня цього року ринок нових легковиків зріс на 16%, але в річному вимірі - продажі скоротились майже втричі.

Економічна правда