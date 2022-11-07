Энергоатом анализирует влияние возможного подрыва дамбы Каховской ГЭС на ЗАЭС

Энергоатом

Госпредприятие НАЭК "Энергоатом" анализирует влияние возможного подрыва дамбы Каховской ГЭС на безопасность работы ЗАЭС.

Об этом сообщает пресс-служба Энергоатома.

"Учитывая информацию о минировании дамбы Каховского водохранилища, шлюзов и опор Каховской ГЭС и, соответственно, высокую угрозу подрыва этих сооружений, ГП "НАЭК "Энергоатом" по требованию Госатомрегулирования срочно анализирует влияние последствий, которые такой подрыв будет иметь на безопасность эксплуатации Запорожской атомной электростанции", – говорится в сообщении.

Подрыв ГЭС может привести к необратимому падению уровня воды в Каховском водохранилище, из которого подается охлаждающая вода для ЗАЭС.

"Энергоатом" направит ГИЯРУ результаты анализа и перечень первоочередных компенсационных мер для обеспечения безопасности эксплуатации энергоблоков ЗАЭС в режиме потери подпитки охлаждающей воды из Каховского водохранилища не позднее 9 ноября.

Напоминаем:

Государственная инспекция ядерного регулирования поручила "Энергоатому" срочно проанализировать риски безопасности эксплуатации энергоблоков Запорожской АЭС в случае падения уровня в Каховском водохранилище.

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Внешнее электроснабжение Запорожской атомной электростанции возобновлено после двухдневного отключения, которое произошло в результате обстрелов кафиров.

Президент Владимир Зеленский заявляет, что россияне заминировали дамбу и агрегаты Каховской гидроэлектростанции и планируют совершить теракт под чужим флагом.