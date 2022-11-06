Запорізьку АЕС знову під’єднали до мережі

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Зовнішнє електропостачання Запорізької атомної електростанції відновлено після дводенного відключення, яке відбулося внаслідок обстрілів окупантів.

Про це повідомляє пресслужба Міжнародного агентства з атомної енергії (МАГАТЕ) з посиланням на гендиректора Рафаеля Гроссі.

Зазначається, що обидві зовнішні лінії електропередачі ЗАЕС, лінія 750 кіловольт (кВ) і резервна лінія 330 кВ, які використовуються для постачання електроенергії з мережі, були відремонтовані, і відновлення почалося в п'ятницю.

Увечері цього ж дня було відновлено електропостачання на всі шість енергоблоків ЗАЕС, а вісім аварійних дизель-генераторів вимкнено та переведено в режим очікування.

Таким чином, лінія 750 кВ тепер знову забезпечує електроенергією шість реакторів ЗАЕС, необхідну для охолодження та виконання інших важливих функцій ядерної безпеки та захисту, включно з блоком 4, який раніше втратив зв’язок з лінією 750 кВ через обстріли наприкінці минулого місяця.

"Досі мужньому персоналу Запорізької атомної електростанції завжди вдавалося підтримувати безпечну роботу шести енергоблоків. Але далі так тривати не може. Я неодноразово закликав до термінового створення навколо ЗАЕС охоронної зони ядерної безпеки, щоб запобігти ядерній аварії. Ми не можемо дозволити собі втрачати час. Ми повинні діяти, поки не стало надто пізно", - сказав Гроссі.

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