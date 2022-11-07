"Укрнафта", "Мотор Сич" и другие предприятия переходят в собственность государства

Стратегически важные предприятия, связанные с Константином Жеваго, Игорем Коломойским, Вячеславом Богуслаевым и Константином Григоришиным переходят в собственность государства.

Как стало известно ЭП, 6 ноября Национальная комиссия по ценным бумагам и фондовому рынку приняла решение об обеспечении принудительного отчуждения в собственность государства акций ПАО "Укрнафта", ПАО "Укртатнафта", АО "Мотор Сич", ЧАО "АвтоКрАЗ" и ЧАО "Запорожтрансформатор" .

Компаниям Коломойского в "Укрнафте" принадлежит около 42% акций. Государству в лице НАК "Нефтегаз" к этому принадлежали 50% плюс 1 акция. Владельцами других акций являются миноритарные акционеры. "Укрнафта" является крупнейшей нефтедобывающей компанией Украины.

В "Укртатнафте" днепропетровский олигарх совместно с партнером Геннадием Боголюбовым владеют около 60%. Другие – в НАК "Нафтогаз". Ключевым активом "Укртатнафты" является Кременчугский нефтеперерабатывающий завод, который в мае вывели из строя российские ракетные обстрелы.

До недавнего времени владельцем "Мотор Сич" был Вячеслав Богуслаев, который в 2017 году продал 56% акций компании китайскому холдингу Beijing Skyrizon Aviation Industry Investment Co Ltd. Из-за наличия нарушений, в частности по соблюдению антимонопольного законодательства, операции с акциями "Мотор Сичи" были заблокированы, а впоследствии – арестованы. Богуслаева в октябре арестовали, обвинив в государственной измене.

Компания "АвтоКрАЗ" входит в группу "Финансы и кредит" беглого олигарха Константина Жеваго. Предприятие занимается изготовлением большегрузных автомобилей.

"Запорожтрансформатор" – предприятие-банкрот, производящее трансформаторное и реакторное оборудование. Его владельцем является Константин Григоришин.

ВИДЕО ДНЯ

Пока неизвестно, будет ли передача акций этих предприятий компенсироваться их бывшим собственникам и миноритарным акционерам.

Читайте также: Неприкосновенный "дед" и его детище. Как Богуслаев и "Мотор Сич" работали на Россию