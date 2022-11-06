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На следующей неделе Еврокомиссия представит программу финансовой помощи Украине на 18 миллиардов евро 

Воскресенье, 6 ноября 2022, 16:57 - Игорь Пилипив
 
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Председатель Европейской комиссии Урсула фон дер Ляйен провела разговор с Владимиром Зеленским, где сообщила президенту о представлении на следующей неделе программы финансовой помощи на 2023 год.

Об этом сообщает пресс-служба Еврокомиссии.

Программа помощи предусматривает финансирование украинского бюджета в размере до 1,5 млрд евро в месяц, что в общем составляет до 18 млрд евро. Оба лидера признали важность обеспечения предсказуемого и регулярного финансирования основных функций государства. Поддержка в форме льготных долгосрочных займов с покрытием процентных расходов также будет способствовать реформам Украины и ее пути к членству в ЕС.

Президент фон дер Ляйен подтвердила, что ЕС продолжает оказывать гуманитарную помощь Украине, особенно зимой. Лидеры также обсудили важность обеспечения экспорта украинской сельскохозяйственной продукции в мир.

Напомним:

Правительство США в ускоренном темпе работает над выделением Украине 4,5 миллиарда долларов экономической помощи, принятой законом в конце сентября.

США побуждают ЕС увеличить финансовую помощь Украине, экономическое положение которой из-за постоянных боевых действий ухудшается.

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