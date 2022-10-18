У США працюють над виділенням Україні 4,5 мільярда доларів у пришвидшеному темпі

Уряд США у прискореному темпі працює над виділенням Україні 4,5 мільярда доларів економічної допомоги, ухваленої законом наприкінці вересня.

Про це заявила міністр фінансів Джанет Єллен під час онлайн-зустрічі з прем’єр-міністром України Денисом Шмигалем, передає пресслужба Мінфіну США.

"Сполучені Штати працюють у прискореному темпі над виділенням 4,5 млрд дол нещодавно затвердженої бюджетної підтримки", – зазначила Єллен.

У Мінфіні США підкреслили, що з урахуванням цієї суми загальна економічна допомога США Україні збільшиться до 13 млрд дол. Усі ці кошти спрямовувались у вигляді грантів.

Також Джанет Єллен визнала масштабні фінансові потреби України наступного року щодо забезпечення критично важливих державних послуг, а також відновлення першочергової інфраструктури.

А також наголосила на необхідності комплексної координації серед міжнародних партнерів, аби допомогти Україні розпочати відбудову та відновлення.

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