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У США працюють над виділенням Україні 4,5 мільярда доларів у пришвидшеному темпі

Вівторок, 18 жовтня 2022, 21:26 - Анастасія Жарикова

Уряд США у прискореному темпі працює над виділенням Україні 4,5 мільярда доларів економічної допомоги, ухваленої законом наприкінці вересня.

Про це заявила міністр фінансів Джанет Єллен під час онлайн-зустрічі з прем’єр-міністром України Денисом Шмигалем, передає пресслужба Мінфіну США.

"Сполучені Штати працюють у прискореному темпі над виділенням 4,5 млрд дол нещодавно затвердженої бюджетної підтримки", – зазначила Єллен.

У Мінфіні США підкреслили, що з урахуванням цієї суми загальна економічна допомога США Україні збільшиться до 13 млрд дол. Усі ці кошти спрямовувались у вигляді грантів.

Також Джанет Єллен визнала масштабні фінансові потреби України наступного року щодо забезпечення критично важливих державних послуг, а також відновлення першочергової інфраструктури. 

А також наголосила на необхідності комплексної координації серед міжнародних партнерів, аби допомогти Україні розпочати відбудову та відновлення.

Нагадуємо:

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США спонукають ЄС збільшити фінансову допомогу Україні, економічне становище якої через постійні бойові дії погіршується. 

До кінця року Україна розраховує отримати ще 12-16 млрд доларів допомоги від іноземних партнерів.



США війна фінанси
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