"Энергоатом" должен срочно провести анализ безопасности эксплуатации ЗАЭС в случае подрыва Каховской ГЭС

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Государственная инспекция ядерного регулирования поручила "Энергоатому" срочно проанализировать риски безопасности эксплуатации энергоблоков Запорожской АЭС в случае падения уровня в Каховском водохранилище.

Об этом сообщает "Интерфакс-Украина", ссылаясь на собственный источник в инспекции.

"Такой документ нужен для принятия инспекцией решений по эксплуатации ЗАЭС в связи с информацией о минировании Каховской ГЭС и угрозой вероятного подрыва дамбы", — пояснил источник "Энергореформы".

Отмечается, подрыв дамбы может привести к падению уровня воды в Каховском водохранилище, вызвав дальнейшие необратимые последствия. Сейчас из водохранилища подается охлаждающая вода для ЗАЭС.

Добавляется, что "Энергоатом" должен осуществить анализ и предоставить информацию не позднее 9 ноября. В компании пока не дали комментарий по этому вопросу.

Напомним:

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