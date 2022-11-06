Индия решила сократить квоту на экспорт сахара, чтобы спровоцировать рост цен на рынке

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Индия резко сократила свою квоту на экспорт сахара на 2022-2023 год, что потенциально может ухудшить перспективы мирового рынка.

Об этом сообщает Bloomberg.

Согласно сообщению министерства продовольствия, южноазиатская страна попросила мукомолов продать 6 миллионов тонн на внешнем рынке до 31 мая, указывая, что она все еще может позволить 3 млн тонн поставок до октября 2023 года. Квота на 2021-22 годы составила 11,2 миллиона тонн.

Этот шаг происходит в то время, когда в мире уже ощущается дефицит, а Бразилия стала свидетелем чрезмерных дождей и задержек с измельчением сахарного тростника. Цены на сахар-сырец в Нью-Йорке подскочили более чем на 6% с конца октября и могут еще вырасти после заявления Индии, которая конкурирует с Бразилией как ведущий производитель.

Ранее поставки из Индии не регулировались, но в прошлом году страна ввела ограничения, чтобы обеспечить достаточное местное снабжение после проблем с добычей. Правительство продлило ограничения до октября следующего года. Однако ограничения не распространяются на продажи в ЕС и США по некоторым квотам.

По данным Индийской ассоциации сахарных заводов, в этом году производство в Индии прогнозируется на уровне 35,5 миллионов тонн. Среди клиентов страны - Индонезия, Бангладеш, Малайзия и Объединенные Арабские Эмираты. Индия также является крупнейшим в мире потребителем сахара.

Напомним:

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