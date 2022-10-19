Індія розгляне пропозицію щодо цінової стелі на нафту з РФ – міністр

Індія розгляне пропозицію західних країн запровадити обмеження ціни на закупівлю російської нафти.

Про це заявив міністр нафти Індії Хардіп Сінгх Пурі, пише Reuters.

Група семи найбагатших економік (G7) намагається запровадити механізм обмеження цін на експорт російської нафти до 5 грудня, коли набудуть чинності санкції Європейського Союзу, які забороняють морський імпорт російської нафти.

"Я думаю, що є виняток для Японії щодо Сахаліну, а також є нафта, яка надходить по трубопроводу, тому вони мають виключення... нам доведеться це розглянути", - сказав міністр нафти Індії Хардіп Сінгх Пурі, коли його запитали, чи Індія дотримуватиметься запланованого обмеження цін на російську нафту.

Індія стала другим найбільшим нафтовим клієнтом Росії після Китаю, оскільки західні компанії уникали закупівель у Москви після її вторгнення в Україну в кінці лютого.

Позицію Нью-Делі щодо обмеження ціни уважно відстежують у всьому світі як перевірку того, наскільки ефективним буде план у стримуванні нафтових доходів Росії. Москва заявила, що не постачатиме нафту в жодну країну, яка погодиться на обмеження ціни.

План обмеження цін вимагає від країн G7 відмовити в страхових, фінансових, брокерських, навігаційних та інших послугах для нафтових вантажів, ціна яких перевищує максимальну ціну на нафту та нафтопродукти, яка ще не визначена.

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Найбільший нафтопереробник Індії Indian Oil Corp (IOC.NS) запланував поставку 3-4 вантажів російської нафти після 5 грудня.

"Ми отримуємо російську нафту на основі запланованих поставок, нехай контури механізму обмеження цін будуть остаточно визначені. Після цього ми приймемо рішення", - сказав високопоставлений чиновник Міннафти.

Джерела повідомили, що індійські компанії мають час принаймні до кінця жовтня, щоб оформити запити на додаткові вантажі російської нафти для поставок у грудні, оскільки основна частина закупівель російської нафти здійснюється через спотові контракти.

Джерела сказали, що компанії, однак, чекають ясності щодо таких питань, як умови оплати, страхування та доставка.

Інше джерело повідомило, що припинення закупівель російської нафти Індією створить "великий енергетичний дисбаланс", який буде не по кишені деяким економікам.

"Це буде проблемою для всіх, тому я впевнений, що рішення з'явиться найближчими днями", - сказав співрозмовник.

Економічна правда