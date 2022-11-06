График почасовых отключений применили в столице и семи областях

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В воскресенье, 6 ноября, Диспетчерский центр "Укрэнерго" предоставил операторам облэнерго объемы для ограничения электроснабжения для потребителей в г. Киев и семи областях.

Об этом сообщает пресс-служба "Укрэнерго".

Графики почасовых отключений (ГПВ) введен в действие в г. Киев, Киевской, Черниговской, Черкасской, Житомирской, Сумской, Харьковской, Полтавской областях.

Соответственно, применение ГПВ предусматривает, что определенные группы потребителей будут ограничивать ежедневно, но по определенному расписанию, составленному операторами распределительных сетей для каждой области. Найти информацию об отключении именно для вашей области или города вы можете на сайте, в личном кабинете, или в соцсетях вашего оператора системы распределения (облэнерго).

Ссылки на сайты облэнерго можно найти здесь.

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Напомним:

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В Укрэнерго объяснили, что применение аварийных отключений не отменяет действие графика почасовых ограничений в другой период суток.