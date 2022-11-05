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Холдинговая компания United Airlines Holdings, которая владеет американской авиакомпанией United Airlines также приостанавливает рекламу в Twitter.

Об этом сообщает Bloomberg.

United Airlines приостановила свою рекламу в Twitter в начале этой недели, заявила в пятницу пресс-секретарь Лесли Скотт без дальнейших комментариев. Другая компания Southwest Airlines Co не вносит немедленных изменений в свою рекламу в Twitter, но продолжит внимательно следить за ситуацией.

United присоединяется к Pfizer Inc., General Mills Inc. и Volkswagen AG среди брендов, которые уже приостановили свою рекламу в социальных сетях. В пятницу Маск написал в Твиттере, что компания испытала "масштабное падение" дохода, поскольку рекламодатели прекратили работу.

В агентстве отмечают, что на этой неделе Маск заверил рекламных руководителей, что он не будет сокращать меры по безопасности бренда и даже планирует их усилить. Однако некоторые покупатели рекламы удивляются, как Маск может выполнить свои обещания по безопасности бренда, а также ослабить контроль над содержанием - шаг, который потенциально может способствовать распространению ненависти на платформе.

В пятницу вечером Маск опубликовал в Твиттере очевидные заверения: "Твердая приверженность Twitter модерации контента остается абсолютно неизменной", — написал он. Он также угрожал публично раскритиковать компании, которые отказались от услуги, пообещав, что "термоядерное название и позор - это именно то, что произойдет, если так будет продолжаться".

Напомним:

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Компании General Mills, Audi и Pfizer присоединились к растущему списку компаний, приостанавливающих рекламу в Twitter: рекламодатели обеспокоены шквалом увольнений руководителей Twitter и планами нового владельца Илона Маска по модерации контента.

Сотрудники Twitter Inc. подали в суд на компанию из-за плана Илона Маска сократить около 3700 рабочих мест на платформе социальных медиа - компания делает это без надлежащего уведомления, чем нарушает федеральное законодательство и законодательство Калифорнии.