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НБУ отказался от бланкового рефинансирования

Суббота, 5 ноября 2022, 17:03 - Игорь Пилипив
 
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Из-за рекордного уровня ликвидности банковской системы и досрочного погашения кредитов Нацбанк прекращает операции по бланковому рефинансированию под обеспечение.

Об этом сообщает пресс-служба НБУ. 

"По сравнению с началом марта, когда общий объем полученных банками кредитов рефинансирования в отдельные дни превышал 160 млрд грн, задолженность платежеспособных банков по таким кредитам сократилась почти втрое и на 4 ноября 2022 года составила 54,4 млрд грн", — говорится в сообщении. 

Учитывая уровень ликвидности, а также досрочное погашение кредитов рефинансирования и успешное прохождение банковским сектором испытания полномасштабной войной, бланковое рефинансирование, позволившее в начале войны удержать стабильность финансовой системы, на сегодня потеряло свою актуальность. 

Напомним:

Нацбанк увеличил возможности для покупки за рубежом товаров оборонного назначения и упростил условия по удовлетворению заявок на покупку иностранной валюты для благотворительных фондов.

НБУ рефинансирования банки
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