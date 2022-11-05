НБУ отказался от бланкового рефинансирования

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Из-за рекордного уровня ликвидности банковской системы и досрочного погашения кредитов Нацбанк прекращает операции по бланковому рефинансированию под обеспечение.

Об этом сообщает пресс-служба НБУ.

"По сравнению с началом марта, когда общий объем полученных банками кредитов рефинансирования в отдельные дни превышал 160 млрд грн, задолженность платежеспособных банков по таким кредитам сократилась почти втрое и на 4 ноября 2022 года составила 54,4 млрд грн", — говорится в сообщении.

Учитывая уровень ликвидности, а также досрочное погашение кредитов рефинансирования и успешное прохождение банковским сектором испытания полномасштабной войной, бланковое рефинансирование, позволившее в начале войны удержать стабильность финансовой системы, на сегодня потеряло свою актуальность.

Напомним:

Нацбанк увеличил возможности для покупки за рубежом товаров оборонного назначения и упростил условия по удовлетворению заявок на покупку иностранной валюты для благотворительных фондов.