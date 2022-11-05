Применение аварийных отключений не отменяет график почасовых ограничений - Укрэнерго

В Укрэнерго объяснили, что применение аварийных отключений не отменяет действие графика почасовых ограничений в другой период суток.

Об этом сообщает пресс-служба Укрэнерго.

Сегодняшние дополнительные ограничения стали необходимыми из-за того, что в утренние часы потребление электроэнергии было на 6,2% больше, чем в минувшую субботу 29 октября, и на 4,4% больше, чем вчера.

Соответственно, Диспетчерский центр НЭК "Укрэнерго" был вынужден применить аварийные отключения для всех категорий потребителей в г. Киев, Киевской, Черниговской, Черкасской, Житомирской, Сумской, Харьковской и Полтавской областях.

В Укрэнерго приводят аналогию, что графики почасовых отключений, как лечение человека после тяжелого ранения или болезни, а графики аварийных отключений - это вынужденное возвращением пациента в реанимацию. Следовательно, сегодня снова была реанимация, после которой пациента продолжат лечить консервативными методами.

Мы уже сравнивали графики почасовых отключений с лечением системы, как человека после тяжелого ранения или болезни, а графики аварийных отключений с вынужденным возвращением пациента в реанимацию. Так вот, сегодня снова была реанимация, после которой пациента продолжат лечить консервативными методами.

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Напомним:

Диспетчерский центр НЭК "Укрэнерго" в субботу, 5 ноября, предоставил операторам распределительных сетей объемы для ограничения электроснабжения в г. Киев и семи областях.