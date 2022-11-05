"​​Укренерго" заявило про обмеження електропостачання у Києві та семи областях

Диспетчерський центр НЕК "Укренерго" у суботу, 5 листопада, надав операторам розподільчих мереж обсяги для обмеження електропостачання у м. Київ та семи областях.

Про це повідомляє пресслужба "Укренерго".

"Графіки погодинних відключень (ГПВ) передбачають, що певні групи споживачів будуть обмежувати щодня, але за певним розкладом, складеним операторами розподільчих мереж для кожної області. Графіки відключення саме в цьому форматі вже мали бути розроблені та оприлюднені обленерго заздалегідь", – йдеться в повідомленні.

Графіки погодинних відключень діятиме в:

м. Київ

Київській;

Чернігівській;

Черкаській;

Житомирській;

Сумській;

Харківській;

Полтавській областях

Обмеження споживання необхідні, щоб зменшити навантаження на мережі, забезпечити стале балансування енергосистеми та уникнути повторних аварій після того, як електромережі були ушкоджені ракетними обстрілами та атаками дронів росіян.

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Нагадаємо:

ВІДЕО ДНЯ

Вранці, 29 жовтня, диспетчерський центр "Укренерго" не надавав операторам систем розподілу обсягів для аварійних відключень споживачів, оскільки пік споживання був на 4,6% нижче, ніж напередодні в п’ятницю.