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Япония выразила беспокойство из-за налоговых кредитов на электромобили в США

Суббота, 5 ноября 2022, 15:18 - Игорь Пилипив
 
getty images

Правительство Японии заявило, что новые налоговые льготы на электромобили в США могут сдержать дальнейшие инвестиции японцев и ударить по занятости в крупнейшей экономике мира.

Об этом сообщает Reuters.

В комментарии, поданном в Министерство финансов США, правительство Японии выразило ряд опасений относительно налоговых кредитов в Законе о снижении инфляции (IRA), который разработан для создания более устойчивых цепочек поставок.  

Заявление правительства разделяют и автомобильная лоббистская группа страны относительно того, что IRA ставит японских автопроизводителей в невыгодное положение на их важном североамериканском рынке.

По словам японского правительства, требования для получения налогового кредита "не соответствуют" совместной политике между правительствами Японии и США по построению устойчивых цепочек поставок путем сотрудничества с союзниками и партнерами. 

Согласно закону, правила, регулирующие текущую налоговую льготу в размере 7500 долларов на электромобили, направленную на убеждение потребителей покупать транспортные средства, будут заменены стимулами, направленными на увеличение производства аккумуляторов и электромобилей в Соединенных Штатах. 

Предполагается, что требования к внутреннему содержанию резко возрастут в течение следующих шести лет.

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Свое беспокойство также выразили правительства Южной Кореи и европейских стран.

Напомним:

Администрация президента США Джо Байдена планирует объявить о новых ограничениях на доступ Китая к американским полупроводниковым технологиям.

Экономика США в третьем квартале восстановилась после шестимесячного спада - ВВП вырос на 2,6%, что стало первым ростом в 2022 году, несмотря на длительные опасения, что страна находится под угрозой рецессии.

Базовый уровень потребительской инфляции в Японии ускорился до нового восьмилетнего максимума в 3% в сентябре, что поставило под сомнение решимость Центробанка сохранить свою сверхмягкую политику, поскольку иена продолжает падать до 32-летнего минимума.

США Япония электромобиль кредиты
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