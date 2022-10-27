Економіка США зросла в третьому кварталі після піврічного спаду

Економіка США у третьому кварталі відновилася після шестимісячного спаду - ВВП зріс на 2,6%, що стало першим зростанням в 2022 році попри тривалі побоювання, що країна пеебуває під загрозою рецесії.

Про це пише The Wall Street Journal із посиланням на дані Бюро економічного аналізу Мінторгівлі США.

"Звіт про валовий внутрішній продукт, опублікований в четвер Бюро економічного аналізу, показав більш оптимістичну картину економіки менш ніж за два тижні до проміжних виборів, навіть незважаючи на те, що висока інфляція виявилася постійною проблемою для демократів", - пише видання.

"Іронія полягає в тому, що ми спостерігаємо найсильніше зростання в цьому році, коли справи насправді сповільнюються", - сказала Діана Свонк, головний економіст KPMG.

Фінансові ринки відреагували на цю новину неоднозначно: промисловий індекс Dow Jones виріс, а індекс Nasdaq знизився.

Незважаючи на те, що споживачі купували менше товарів, вони продовжували витрачати на охорону здоров'я, що допомогло підняти показники ВВП, який підсумовує товари і послуги, вироблені в американській економіці. Збільшення державних витрат на федеральному, штатному та місцевому рівнях також сприяло зростанню показника.

Найбільший імпульс, однак, прийшов від скорочення торгового дефіциту, коли американські роздрібні торговці імпортують менше товарів і експортують більше товарів, а також послуг, таких як подорожі. Це різка зміна ситуації порівняно з початком року, коли розрив між вхідними та вихідними товарами був найбільшим за всю історію спостережень.

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"Однак переваги, пов'язані з торгівлею, швидше за все, будуть короткостроковими. Економісти очікують, що зростання ВВП сповільниться в найближчі місяці, оскільки споживачі та бізнес продовжують скорочувати витрати в умовах зростання процентних ставок та невизначеності. До наступного року багато хто прогнозує більш тривалий спад і, можливо, навіть рецесію", - додає WSJ.

"Структура ВВП не обов'язково настільки позитивна, як виглядає на поверхні", - сказала головний фінансовий аналітик Jefferies Анета Марковська, яка очікує рецесію в другій половині 2023 року.

ВВП США з квітня по липень скоротився на 0,6% у річному обчисленні через різке зростання споживчих цін і підвищення базової процентної ставки. У першому кварталі він скоротився на 1,6%, у другому - на 0,9%.

Федеральна резервна система (ФРС) США у 2022 році підвищувала ставку вже п'ять разів. Востаннє, 25 вересня, регулятор підвищив ставку до 3-3,25% (це найвищий діапазон ставки з 2008 року). Водночас у вересні інфляція у США в річному обчисленні становила 8,2% (8,3% - у серпні, 8,5% - у липні, 9,1% - у червні).

Економічна правда