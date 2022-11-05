"Укрэнерго" заявило об ограничении электроснабжения в Киеве и семи областях

Диспетчерский центр НЭК "Укрэнерго" в субботу, 5 ноября, предоставил операторам распределительных сетей объемы для ограничения электроснабжения в г. Киев и семи областях.

Об этом сообщает пресс-служба "Укрэнерго".

"Графики почасовых отключений (ГПВ) предусматривают, что определенные группы потребителей будут ограничивать ежедневно, но по определенному расписанию, составленному операторами распределительных сетей для каждой области. Графики отключения именно в этом формате уже должны были быть разработаны и обнародованы облэнерго заранее", — говорится в сообщении.

Графики почасовых отключений будет действовать в:

м. Киев

Киевской;

Черниговской;

Черкасской;

Житомирской;

Сумской;

Харьковской;

Полтавской областях

Ограничения потребления необходимы, чтобы уменьшить нагрузку на сети, обеспечить устойчивую балансировку энергосистемы и избежать повторных аварий после того, как электросети были повреждены ракетными обстрелами и атаками дронов россиян.

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Напомним:

ВИДЕО ДНЯ

Утром, 29 октября, диспетчерский центр "Укрэнерго" не предоставлял операторам систем распределения объемов для аварийных отключений потребителей, поскольку пик потребления был на 4,6% ниже, чем накануне в пятницу.