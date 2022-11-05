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"Укрэнерго" заявило об ограничении электроснабжения в Киеве и семи областях

Суббота, 5 ноября 2022, 10:41 - Игорь Пилипив

Диспетчерский центр НЭК "Укрэнерго" в субботу, 5 ноября, предоставил операторам распределительных сетей объемы для ограничения электроснабжения в г. Киев и семи областях.

Об этом сообщает пресс-служба "Укрэнерго". 

"Графики почасовых отключений (ГПВ) предусматривают, что определенные группы потребителей будут ограничивать ежедневно, но по определенному расписанию, составленному операторами распределительных сетей для каждой области. Графики отключения именно в этом формате уже должны были быть разработаны и обнародованы облэнерго заранее", — говорится в сообщении. 

Графики почасовых отключений будет действовать в: 

  • м. Киев
  • Киевской;
  • Черниговской;
  • Черкасской;
  • Житомирской;
  • Сумской;
  • Харьковской;
  • Полтавской областях

Ограничения потребления необходимы, чтобы уменьшить нагрузку на сети, обеспечить устойчивую балансировку энергосистемы и избежать повторных аварий после того, как электросети были повреждены ракетными обстрелами и атаками дронов россиян.

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Напомним:

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Утром, 29 октября, диспетчерский центр "Укрэнерго" не предоставлял операторам систем распределения объемов для аварийных отключений потребителей, поскольку пик потребления был на 4,6% ниже, чем накануне в пятницу.

Укрэнерго электроэнергия Киев
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Экономическая правда
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