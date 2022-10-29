В Укренерго пояснили, чому в суботу вранці не було віялових відключень 

​​Вранці, 29 жовтня, диспетчерський центр "Укренерго" не надавав операторам систем розподілу обсягів для аварійних відключень споживачів, оскільки пік споживання був на 4,6% нижче, ніж напередодні в п’ятницю.

Про це повідомляє пресслужба "Укренерго" в Telegram.

Як зазначають в Укренерго, тепла погода та вихідний день сприяли тому, що зранку українці спожили електроенергії менше, ніж в цей самий час у попередні дні.

"Ці дві речі разом запобігли загрозі перевантаження мереж і допомогли збалансувати енергосистему без примусових обмежень споживачів. На вихідних споживання знижується за рахунок того, що не працює більшість офісів, і багато людей загалом починає користуватися електрочайниками, плитами тощо пізніше, ніж в робочий день",– йдеться в повідомленні.

Однак оператор попереджає, що у вечірній пік споживання можуть бути застосовані обмеження через збільшення навантаження на мережу.

Нагадаємо:

Диспетчерський центр НЕК "Укренерго" в п’ятницю, 28 жовтня, вчергове надав обленерго обсяг для застосування графіків обмежень електропостачання в усіх областях України.

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Для того, аби швидко зменшити споживання електроенергії в певному регіоні, для відключення обираються енерговузли з найбільшим споживанням – як наслідок, не завжди відключення розподіляється рівномірно.